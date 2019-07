Joss Favela Responde A Las Criticas De Thalia

Por Diego Ramos



Hace unos meses la cantante Thalia dio de que hablar al criticar duramente a un cantautor con el que pretendia trabajar.



La cantante, quien nunca menciono el nombre de tal cantautor, lo tacho de arrogante y tener una actitud de prepotente. Tambien hablo de como llego tarde a su cita y esto le quito las ganas de trabajar con el.



Aunque el nombre de dicha persona nunca se menciono, en redes sociales muchos aseguraron que se trataba de Joss Favela.



Hoy, meses despues, el interprete de La Magia De Tus Ojos hablo sobre el tema en una entrevista para Suelta La Sopa. "...Si es yo de quien esta hablando le ofresco una disculpa pero sincera porque lo unico que tengo es admiracion y respeto pues para ella." comento el artista. "Yo llegue en un uber ahi, yo cargando mi guitarra, porque dice que con una guitarra, entonces digo pues a lo mejor soy yo. Toque la puerta... platicamos de cosas bien chidas pues..." enfatizo.



Joss Favela comento en dicha entrevista que ese dia el tenia ensayos de un programa muy importante por lo que no pudo estar mas tiempo ahi algo que no agrado a Thalia.



Y aunque a Thalia no le parecio la actitud del cantante este esta abierto a que ella le grabe una cancion algun dia.



Video Cortesia Suelta La Sopa

Video of Joss Favela habló del incidente con Thalía | Suelta La Sopa | Entretenimiento