Justin Bieber Le Pide Al Presidente Trump Liberar A Los Niños En La Frontera

Por Diego Ramos



Despues de que se diera a conocer que el Presidente Trump esta tratando de ayudar al rapero A$AP Rocky quien se encuentra detenido, Justin Bieber le hizo una peticion.



Rakim Mayers, mejor conocido como A$AP Rocky, fue detenido en Suecia por cargos de asalto. Los cargos fueron puestos despues de que se hicieran virales videos donde se le ve golpeando a un hombre.



El presidente Trump, a traves de un tweet, dijo estar al tanto de la situacion y ofrecio 'responder personalmente por su fianza o alguna alternativa que pueda liberarlo.'





Just had a very good call with @SwedishPM Stefan Löfven who assured me that American citizen A$AP Rocky will be treated fairly. Likewise, I assured him that A$AP was not a flight risk and offered to personally vouch for his bail, or an alternative....

I want my friend out.. I appreciate you trying to help him. But while your at it @realDonaldTrump can you also let those kids out of cages?