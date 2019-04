La caida de Ashley de Ha*Ash

Una vez mas quien nos saco una carcajada fue Ashley, una de las integrantes de el dueto Ha-Ash.



Y es que si las sigues en redes sociales sabras que Ashely tiende a no pisar bien o tener mala suerte y caer al piso. Pero lo bueno de esto es que siempre sale ilesa y lo toma de una manera muy comica.



Esta vez le paso durante su presentacion en Guadalajara, Mexico donde se presentaron con un lleno total. Para fortuna de Ashley no paso durante el concierto sino tras vastidores.



Todo quedo grabado en video y fueron ellas mismas quienes lo subieron a sus redes sociales.



--Ojalá que el karma te alcance y te vaya muy mal-- ... Eso le pasa por mala--!! ------