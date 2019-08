La Casa De Las Flores 2 ¡Ya Tiene Fecha De Estreno!

Por Diego Ramos



La espera termino para todos aquellos que esperaban a la familia De La Mora. Despues de varios rumores que apuntaban a que el estreno seria en Septiembre, hoy se confirmo que sera hasta Octubre cuando vea la luz la segunda temporada de La Casa De Las Flores.



Asi se confirmo a traves de las cuentas oficiales de la serie y quien tambien lo confirmo es el productor de la misma Manolo Caro.



Dias antes, tambien se aclaro otro rumor y es el de que Veronica Castro no regresara a la serie. A traves de varios videos en redes sociales dejaron en claro que el personaje de Virginia de la Mora habia muerto.





#QDEPVirginiaDeLaMora, reina de la casa y de todas las flores.