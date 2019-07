La Labor De 'Clutch City Connect' Con La Gente Sin Hogar En Houston

Por Diego Ramos



Muchas son las organizaciones no lucrativas en nuestra ciudad que se dan a la tarea de ayudar a las personas mas necesitadas en Houston.



Este fin de semana nos visito en Mi Comunidad una de ellas Clutch City Connect.



Clutch City Connect se dedica a tratar de ayudar a las personas que estan sin hogar en el area de Houston. A traves de donaciones de ropa, articulos de higiene, y comida que es entregada a las personas que viven en las calles de Houston.





We’re back! Today I had the pleasure of reconnecting with my good friends over at the SEARCH Homeless Services! It was so awesome to visit them once again and be able to share ideas on new ways to help make an impact. Clutch City Connect was able to donate canned foods, pastas, cleaning products, laundry detergent, paper products, and several other items. We have some exciting joined events coming up and I cannot wait for you guys to see, stay tuned Houston! ------