La Reina Del Sur 2 Ya Tiene Fecha De Estreno

Fue en el 2011 cuando Kate del Castillo enamoro a muchos televidentes con su personaje de Teresa Mendoza, y muchos esperaban con ansia lo que hoy ya es una realidad; el regreso de La Reina Del Sur.



Sera el próximo 22 de Abril cuando regrese La Mexicana Teresa Mendoza a las pantallas de televisión.



Con un mensaje muy claro “Que se preparen todos mis enemigos” se lanzo el primer promocional de la serie.



El lunes 22 de Abril regresa LA REINA----en la Edicion Especial donde podras revivir los mejores momentos de la primera temporada! ¿Quién más emocionado con la noticia? ------ #LaReinaDelSur