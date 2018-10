La Serie Elite Tendra Segunda Temporada

Como ya sabes lo de hoy son las Series y mas de una nos tienen sentados frente al telefono o al televisor por varias horas.



Tal es el caso de la recientemente estrenada Elite. La serie espanola que debuto a traves de Netflix el pasado 5 de Octubre.

Si aun no la has visto te cuento que es la primera serie en espanol de Netflix con drama juvenil, que comienza con el ingreso de 3 estudiantes a el Colegio Las Encinas, donde conocen a personas muy superficiales y diferentes a ellos. Para despues centrarse en el asesinato de una de las estudiantes; Marina . El elenco esta conformado en su mayoria por artistas Espanoles entre ellos Jaime Lorente, Maria Pedraza, y Miguel Herran a quienes probablemente recoradaras por su participacion en La Casa de Papel.



Quien tambien es parte del elenco es la actriz Mexicana Danna Paola, quien interpreta a Lucrecia, y quien en varias entrevistas dijo sentirse sumamente feliz por este personaje ya que va mas alla de lo que la hemos visto hacer en television. La recuerdas como 'Patito'? Pues vaya que ha crecido!





A post shared by DANNA PAOLA (@dannapaola) on Oct 6, 2018 at 8:03am PDT

Hemos leído todos vuestros comentarios y mensajes. Ya os podéis relajar, ¡claro que habrá segunda temporada! ! -------- ------ ----✨---------- ----❤️ -- -- ---- -- -- -- . . We’ve read your comments and messages. You can all relax now, of course we're coming back for season 2! -------- ------ ----✨---------- ----❤️ -- -- ---- -- -- --