'Lady Frijoles' Es Arrestada En Dallas Por Asalto

Mirian Zelaya Gómez, de 38 años, fue arrestada por asalto en la Ciudad de Dallas, Texas.



Hace unos meses Zelaya Gomez se hizo muy famosa en las redes sociales por despreciar los frijoles, lo que le gano el titulo de 'Lady Frijoles.'



Todo empezo el año pasado cuando una caravana de personas Centroamericanas salieron hacia los Estados Unidos con fin de lograr lo que muchos llaman el Sueno Americano.



Tal travesia tendria que pasar por el Pais de Mexico para lograr su cometido. Y fue en este pais donde Zelaya saldria a figurar, y es que durante una entrevista dio a conocer su descontento por la comida que le estaba siendo proporcionada. "Yo se que no es fuerza que le den de comer a uno... Y la verdad pues la comida que estan dando aqui fatal. Mire solo mire lo que estan dando. Mire puros frijoles molidos." expreso Zelaya al referirse a los frijoles como comida para animales. Fue por esa entrevista que se hizo viral y en redes sociales la apodaron 'Lady Frijoles.'



Paso el tiempo, y aunque fue muy criticada por muchas personas, Mirian logro su cometido de llegar a este pais, e instalarse al norte de el estado de Texas.



Para sorpresa de muchos, 'Lady Frijoles' vuelve a estar en el ojo del huracan y esta vez por asalto.



De acuerdo con las autoridades, Zelaya fue arrestada este pasado 27 de Marzo por asalto agravado con un arma y se encuentra detenida en la carcel de Kays Tower. Mirian enfrenta estos cargos y tiene una fianza fijada en diez mil dolares.



La famosa #ladyfrijoles según este reporte policial de Dallas Texas fue arrestada por asalto. Según en redes sociales #mirianzelayagomez está acusada de golpear a una mujer que se dice es la dueña de la casa o apartamento que su hermana alquilaba en Dallas. La policia pide una fianza de 10,000 dólares . Segun los documentos de la policia las mujeres fueron encarceladas y acusadas de asalto con un arma mortal