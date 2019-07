Lanzan Tenis Inspirados En Jennifer Lopez

Por Diego Ramos



La cantante Jennifer Lopez se encuentra en medio de sus festejos de sus 50 años de edad.



Para celebrarlo una marca muy conocida ha decidido lanzar al mercado unos tenis inspirados en uno de los vestuarios que la tambien actriz uso en una alfombra tiempo atras.



Se trata de la marca Versace, quien anuncio que lanzara el calzado que fue inspirado en aquel famoso vestido que Jlo usaria en los Grammys del año 2000.





Concepts x Versace Chain Reaction Online Raffle | 07.16.19 | 12-6PM CNCPTS.COM