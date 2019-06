1 De Cada 3 Mujeres Aceptan Citas Con Chicos Solo Por Obtener Comida Gratis

Un nuevo estudio publicado el viernes en la revista Society for Personality and Social Psychology reveló que 1 de cada 3 mujeres heterosexuales han aceptado una cita con un chico en el que no estaban interesados, solo por una comida gratis.

A esto se le llama Foodie Call la versión gastronómica de una bootie call.

Los investigadores, de la Universidad Azusa Pacific y UC Merced, también observaron que la mujer que sentía que las citas para comer era socialmente aceptable era más probable que exhibieran rasgos de “psicopatía, maquiavelismo y narcisismo”.

Además del egoísmo, tienen más probabilidades de participar en “aventuras de una noche conocido en inglés como One Night Stand, fingir un orgasmo o enviar fotos sexuales no solicitadas”.

Hable del tema en mi Facebook Live y esto fue lo que comentaron.