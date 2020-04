Abbott dice que los cines pueden reabrir a partir del viernes. Pero los teatros dicen que aún no

El gobernador Greg Abbott anunció el lunes que las salas de cine se encuentran entre las empresas que pueden reabrir a partir del viernes a medida que Texas avanza en la primera fase de reapertura en el medio de la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, la mayoría de las grandes cadenas de cines eligen no hacerlo.

AMC Theaters dijo que no volverá a abrir hasta que haya nuevos estrenos de películas.

Cinemark dijo que su próximo lanzamiento está programado para fines de julio y que la compañía está trabajando para una fecha de reapertura de mediados de verano.

Regal dijo que no ha tomado una decisión sobre cuándo volverá a abrir.

Studio Movie Grill dijo que sus cines no abrirán el viernes, pero espera "dar la bienvenida a los invitados pronto".

Alamo Drafthouse dijo en Twitter que no volverá a abrir los cines de Texas este fin de semana. "Abrir con seguridad es un proyecto muy complejo que involucra innumerables procedimientos y equipos nuevos, todo lo cual requiere una amplia capacitación. Esto es algo que no podemos y no haremos de manera casual o rápida", escribió el grupo.