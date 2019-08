Aire durante concierto expone calvicie de Farruko.

Durante un concierto la calvicie de Farruko quedo expuesta tras levantarse su tupe con fuerte aire que salió del suelo del escenario.

Farruko salió a defender su cabellera en redes sociales asegurando que el video fue editado y mostro so cabello para mostrar que si tiene pelo. Farruko tomo el incidente con mucho humor y hasta lanzo el #CapotaArribaChallenge y el primero en participar fue Zion de Zion y Lennox tomando una secadora de cabello y levantando su cabellera como Farruko en el concierto.