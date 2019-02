[VIDEO] Alejandro Fernandez Se Caen En Pleno Concierto

Alejandro Fernández no se cansa de ridiculizarse en público.

Estaba tocando en un palenque en León, Guanajuato y cuando intentó sentarse en un monitor, se cayó. Rápidamente abordó el tema en las redes sociales y dijo: “¡Ahora si me fui de espaldas! Que buen medio tiempo del #superbowl !! #cuandotemuevenelpiso ------ Se me movió el monitor ”. Esta no es la primera vez que se le ve en un estado cuestionable o luego bromea sobre sus acciones tontas. Probablemente tampoco será la última vez.

Aquí está el video, juzga por ti mismo y cuéntanos qué crees que sucedió