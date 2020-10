APOYA VIRTUALMENTE: El 2020 Komen Houston Race for the Cure

2020 KOMEN HOUSTON CARRERA POR LA CURA

PROGRAMA VIRTUAL DEL DIA DE LA CARRERA

Su misión no se cancela, ¡y tampoco el MORE THAN PINK Walk®!

No importa dónde vivas, aún puedes caminar con nosotros este otoño y ser MÁS QUE ROSA.

Nuestra comunidad es fuerte y haremos todo lo posible para no perder a las personas que amamos. Estamos comprometidos a garantizar que la investigación vital y la atención al paciente puedan continuar.



Regístrese para la caminata virtual el 3 de octubre AQUI

Aquí está el calendario de eventos:

25 de septiembre de 2020: ¡Pink Your Porch for Breast Cancer Awareness! Decore su porche, puerta, plante flores rosas o coloque luces rosas para mostrar apoyo. Capture y comparta su creación en Facebook e Instagram. Etiqueta a @komenhouston y usa #komenhouston # pinkfor30 #racewhereyouare. Únase a nuestro grupo de Facebook tiny.cc/komenmorethanpink para mantenerse conectado.

26 de septiembre de 2020 - HOPE CAR PARADE AT CITYCENTRE Presentado por Midway Foundation 8: 00-9: 00 AM 800 Town and Country Blvd, Houston, TX 77024 Inscríbase en komenhopecarparade.eventbrite.com Un desfile de esperanza para los sobrevivientes y aquellos viviendo con cáncer de mama metastásico, estilo de distanciamiento social. ¡Decora tu coche mientras te celebramos!

27 de septiembre de 2020 - DÍA CONOZCA A SU NIÑA Patrocinado por Citi Las mujeres negras en los EE. UU. Tienen aproximadamente un 40% más de probabilidades de morir de cáncer de mama que las mujeres blancas. Podemos cambiar eso. Únase a nosotros descargando este FIRMAR, completar y publicar en las redes sociales. Por ejemplo: “Mis chicas… NO van a quitarme la vida”. Etiqueta a @komenhouston y usa #komenhouston # pinkfor30 #racewhereyouare #knowyourgirls

28 de septiembre de 2020 - CORRE POR ... ¿Por qué corres? ¿Es para ti, mamá, investigación o esperanza? Tome fotos con alguien que sepa que haya sido afectado por cáncer de mama. ¡Comparte la alegría en Facebook o Instagram y gana la foto con más me gusta! Etiqueta a @komenhouston y usa #komenhouston # pinkfor30 #racewhereyouare. Únase a nuestro grupo de Facebook tiny.cc/komenmorethanpink para mantenerse conectado.

29 de septiembre de 2020 - TUTU MARTES Use su TuTu rosado favorito. Utilice el marco de Komen Houston en su foto de perfil de Facebook. Comparte tu look en Facebook o Instagram. Etiqueta a @komenhouston y usa #komenhouston # pinkfor30 #racewhereyouare. Únase a nuestro grupo de Facebook tiny.cc/komenmorethanpink para mantenerse conectado.

WEBINAR ¡Empujemos! | 5: 30-6: 30 PM Regístrese aquí komenletspushit.eventbrite.com ¡Es la Semana de la Carrera! ¡AHORA es el momento de reclutar a más miembros del equipo y pedirles a sus amigos y familiares que lo apoyen! Únase a nosotros para aprender ideas únicas sobre cómo recaudar fondos en este entorno virtual.

30 de septiembre de 2020 - CHALK THE WALK ¡Dale color a tu acera con nombres de sobrevivientes, diseños o mensajes de apoyo y toma fotos! Comparta su creación en Facebook o Instagram. Etiqueta a @komenhouston y usa #komenhouston # pinkfor30 #racewhereyouare. Únase a nuestro grupo de Facebook tiny.cc/komenmorethanpink para mantenerse conectado.

1 de octubre de 2020 - PINK YOUR PET Viste a tu mascota de rosa y toma fotos. Comparte tu foto favorita en Facebook o Instagram. Etiqueta a @komenhouston y usa #komenhouston # pinkfor30 #racewhereyouare. Únase a nuestro grupo de Facebook tiny.cc/komenmorethanpink para mantenerse conectado.

2 de octubre de 2020 - DÍA MÁS QUE ROSA ¡Póngase su mejor atuendo rosa y publique en el grupo de Facebook More Than Pink de Komen Houston! ¡Se creativo! ¡Diviértete con More Than Pink Day! Comparte tu foto favorita en Facebook o Instagram. Etiqueta a @komenhouston y usa #komenhouston # pinkfor30 #racewhereyouare. Únase a nuestro grupo de Facebook tiny.cc/komenmorethanpink para mantenerse conectado.

3 de octubre de 2020-2020 KOMEN HOUSTON RACE FOR THE CURE PROGRAMA VIRTUAL RACE DAY | 9:00 AM Regístrese aquí bit.ly/3jIhfmL Únase a nosotros y vea los aspectos más destacados de la semana, anuncie a los ganadores del concurso y honre a las sobrevivientes y pacientes actuales de cáncer de mama. ¡Prepárese para unirse a la diversión y escuchar a los oradores, patrocinadores y sobrevivientes!