Cuantas veces viendo La Voz dijiste "yo quiero estar alli'? Pues esta es tu oportunidad ya que se estaran llebando acabo audiciones en nuestra ciudad el 10 de agosto en The Westin Oaks Houston at the Galleria

5011 Westheimer at Post Oak Houston, Texas 77056 desde las 7 am.

Has clic AQUI para todos los detalles: