Bad Bunny Participa En Nueva Película De Rápido y Furioso

Bad Bunny participara en la nueva película de Radio y Furioso, así lo anunció The Rock en redes sociales. El actor compartió un nuevo adelanto de la película que se estrenará a principios de agosto de este año. “Gran saludo a Bad Bunny por traernos el evangelio”, escribió junto al video que lleva de fondo el tema La Romana del puertorriqueño y El Alfa.

El artista recibió está noticia con gran ilusión y así lo comunicó a su comunidad de fans. “X100MPRE en Hobbs & Shaw. ‘Ya yo soy leyenda y todavía un nene’ ¡Heyy The Rock! ¡Qué honor! Gracias”, ha escrito en forma de agradecimiento.

Bad Bunny se suma así a los reguetoneros Don Omar y Tego Calderón, que no sólo han tenido su propio papel a lo largo de los filmes que han conformado la saga de acción, también han formado parte de su música.

-- #X100PRE en HOBBS & SHAW ---- "Ya yo soy leyenda y todavía un nene..." ---- heyy @therock ! what an honor!! ------ Thanksss ---- Dimeloooo @elalfaeljefe