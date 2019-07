Bad Bunny pone en pausa su nuevo álbum y se compromete a continuar la lucha contra Ricardo Rosselló

Bad Bunny fue uno de los tantos artistas que estuvo presente durante las protestas en La Isla del Encanto pidiendo la renuncia del gobernador Ricky Rosselló. Durante un mensaje a sus fans dijo que iba a España a cumplir con unos conciertos que tenía que realizar bajo contrato pero que al terminar regresaría a Puerto Rico.

También se comprometió a suspender las sesiones de grabación de su próximo álbum para continuar la lucha contra el inmensamente odiado gobernador de Puerto Rico. "Había planeado mi agenda después de terminar estos últimos 4 shows, volviendo a Miami para grabar mi nuevo álbum", comenzó. "Pero voy a cancelar eso. Voy a cancelar todo. Voy a poner una pausa en mi carrera porque no tengo el corazón ni la mente para hacer música. Me voy a Puerto Rico ", continuó. No me voy a quedar en silencio. "No voy a hacer a un lado, Puerto Rico no va a hacer a un lado", agregó