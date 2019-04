¿Cómo Comenzó La “Tiradera” Entre Anuel AA e Ivy Queen?

Hace algunos días Anuel AA comento en el Instagram de su novia Karol G diciendo que ella era “La Reyna del Reggaetón” esto enfureció a los fans de Ivy Queen quienes inmediatamente le reclamaron.

Annuel contesto con un post que decía:

“ Como me van a decir que una mujer que no pega una canción hace más de 7 años es la reina del reggaetón? LOS NUMEROS NO MIENTEN!!!! Kobe era el Rey pa sus tiempos pero ahora es LEBRON!!!

Ivy Queen Le contesto:

“Sera que tengo que recordarte de donde yo vengo?? Culicagao @anuel_2blea tu no quieres cruzarte con la REINA!!!”

Después Ivy Queen Twiteo:

“Construí a base de sacrificios, cimientos para armar un puente por el que hoy caminan mujeres. Siempre abogando a la unión femenina y apoyando muchísimo al talento nuevo. Sorprendida con las faltas de respeto! Indignación total”

Anuel luego aclaro que era solo una opinión diciendo:

“Ahora no mal interpreten lo que yo dije y no vengan a crear una controversia como siempre donde no la hay!!! La opinión mía es mi opinión y la de ustedes es la de ustedes y tienen que respetar mi opinión como yo respeto la de ustedes!!!! Tato???TATO!!! Y ACUERDENSE QUE YO NO ESTOY EN NEGATIVIDAD, YA YO SE LOS HE DICHO UN MONTON DE VECES!!!”

Muchos artistas de la vieja escuela salieron a la defensa de Ivy Queen incluyendo Don Omar, Rene de Calle 13, Cosculluela entre otros.

De qué lado estas?

Aqui el video que Don Omar publico defendiendo a Ivy Queen.

https://www.youtube.com/watch?v=ckAokl8W2v4

Aqui el video de Rene de Calle 13 defendiendo a Ivy Queen.

https://www.youtube.com/watch?v=RE0A14gKgQ4