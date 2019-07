Cantante Tiziano Ferro Se Casó Con Otro Hombre.

Hace años durante una entrevista el cantante Italiano, Tiziano Ferro aseguro que las mujeres más feas eran las mexicanas según el por qué estaban bigotonas. Ese comentario le afecto su carrera en latino america, ya que jamás logro tener otro éxito en el continente americano.

Pues hace poco días compartió en sus redes sociales que se casó con el amor de su vida, Victor Allen un chico con el cual sostuvo una relación por 3 años.

Ahora entiendo porque Tiziano no supo apreciar la belleza de la mujer mexicana…

La vita e le sue imprevedibili e meravigliose svolte. Non vedo l’ora di raccontarvi questa ennesima storia di gioia e celebrazione dell’amore. —- Life and its unbelievable turns. Looking forward to share this new story of joy and celebrate love with you all my friends . —- La vida y sus increíbles vueltas. No veo la ora de compartir con vosotros esta historia de joya y celebración del amor. #tznwedding #accettomiracoli#aceptomilagros#buonacattivasorte#buenamalasuerte#tzn2020#matrimonio