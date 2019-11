¡Carlos Correa y Daniella Rodríguez finalmente se casaron!

El estrella de los Astros y Miss Texas de 2016 sellaron el acuerdo después de más de dos años de compromiso. Muchos recuerdan la propuesta de Correa inmediatamente después de que los Astros ganaron la Serie Mundial 2017. Rodríguez anunció el matrimonio en Instagram el lunes por la tarde en lo que parecía ser un juzgado de Texas.

Según los informes, Correa, de 25 años, y Rodríguez, de 23, celebrarán su boda en República Dominicana el próximo mes. Según los informes, la pareja se conoció cuando Rodríguez lanzó el primer lanzamiento de un juego de los Astros en 2016. Rodríguez recientemente publicó un video en su página de YouTube que relata cómo llegaron a ser una pareja.

Today our journey officially begins. I promise to LOVE you from this day until my last day ❤️ Just Married... Love You Babe @daniellardzz Mrs. Correa