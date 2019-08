Mientras que Anuel AA cantaba el tema Única de repente sintió la mano de una persona en el público que intento quitarle el lujoso reloj en pleno concierto.

Anuel se percató de lo que sucedía y simplemente se ajustó el reloj y siguió cantando. ¿Tu que hubieras hecho?

Casi le roban al pana el reloj en tarima -- ¿qué hubieras hecho tu? @joanantonio21 te lee [-- @trapetonoficial>