Diego Boneta pone de moda el #RiskyBusinessChallenge para una buena causa.

El actor intenta buscar donaciones para el centro de Control de Enfermedades de EU para ayudar a combatir el Covid-19 y es por eso que muy al estilo de la exitosa película, 'Risky Business', protagonizada por Tom Cruise en 1983, y al ritmo de 'Old time Rock & Roll', Boneta sacó sus mejores pasos de baile y grabó un video para pedirle a la gente que haga donativos al Centro de Control de Enfermedades de EU y el fondo especial para poder combatir al Covid-19.

"Haciendo el #RiskyBusinessChallenge para apoyar una gran causa, la Fundación de ayuda CPD Covid-19", escribió en las redes. Para este reto, Diego sólo utilizó un camisa rosa, calcetas blancas y un boxer negro que le robó un suspiro a todas sus admiradoras, pues casi nunca se deja ver así.

Doing the #riskybusinesschallenge to support a great cause - the CDP COVID-19 Response Fund. Go to my story for more info! I’m nominating @curtisleejamie @edgarramirez25 @ederbez @millajovovich @shaymitchell @kingbach @ricky_martin @nataliaboneta @dave @juanpazurita @sebastianyatra