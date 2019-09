Donald Trump Evita Tomarse Fotos Con Su Hija Tiffany Por Tener Sobrepeso.

Madeleine Westerhout, asistente del presidente Donald Trump, reveló que el Presidente Trump evita tomarse fotos junto a su hija Tiffany, porque le incomodan los kilos de más que tiene la joven, según reportó el portal Quien.

Sorpresivamente las declaraciones de la asistente no enfurecieron a Trump, el presidente tuiteo: “Madeleine Westerhout tiene un contrato de confidencialidad totalmente aplicable, es una muy buena persona, y no creo que haya alguna razón para usarlo. Ella me llamó para disculparse, tuvo una mala noche, ¡la entendí completamente y la perdoné! Amo a Tiffany”.

Sea lo que sea se nota una marcada diferencia entre sus dos hijas mujeres, pues Ivanka, la mayor, es sin duda su preferida, incluso va en su representación a importantes eventos dentro y fuera de los Estados Unidos, mientras que con Tiffany ni siquiera se toma una foto.