eHarmony para perros te empatara con el cachorro perfecto.

Desde que falleció me adorado perro Teddy he estado buscando un nuevo compañerito, pero escoger una nueva mascota es una gran responsabilidad. La mascota que escojas debe ser compatible con tu estilo de vida ya que te estarás comprometiendo de cuidad por esa mascota el resto de su vida.

Fue por eso que me topé con esta aplicación de citas para perros jajaja…Al igual que la aplicación de citas eHarmony, How I Met My Dog es una combinación personalizada de adoptantes con el perro de refugio perfecto para ellos y su familia.

Cada perro que empaten con alguien es un perro de refugio, rescate o uno que necesita ser reubicado por familias privadas, debido a un cambio de mudanza o estilo de vida.

El Profile se filtra a través de 30 niveles de compatibilidad entre perros y humanos, lo que aumenta enormemente las probabilidades de un emparejamiento y una relación exitosa a largo plazo.

Entonces, ¿cómo se ve eso, te estarás preguntando? Los filtros incluidos en la encuesta se reducen a personalidad, expectativas y estilo de entrenamiento. ¿Qué tan social eres? ¿Tienes hijos? ¿Eres un adicto a la televisión o un atleta incansable? ¿Qué géneros y edades viven en tu casa? Estas son solo algunas de las cosas que se tienen en cuenta.

Y al igual que tienes un perfil, también lo tiene cada perro.