EL Actor De Friends, Matthrw Perry Esta Irreconocible

Matthew Perry, ha sido fotografiado en público por primera vez en casi dos años y esta irreconocible.

Sabemos que anteriormente había luchado contra la adicción a las sustancias y la depresión, pero al verlo caminando por las calles de Nueva York peocupo a sus fanaticos por su aparencia tan descuidada. Se ve con bastante sobre peso, sin baÑar, sin afeitar, con las uñas largas.

Perry pasó tres meses en el hospital el año pasado por la rotura del intestino, fue visto usando ropa suelta y manchada y luciendo una gran marca en su mejilla derecha.

Que sera lo que le pasa al actor?

Recent pic of #MatthewPerry. He was seen in Manhattan on Thursday. I hope he's all right ❤-- I love him.