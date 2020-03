El Condado de Harris lanza un centro de llamadas de coronavirus para residentes sin acceso a atención médica.

El Condado de Harris lanzó un recurso de centro de llamadas para residentes no incorporados del Condado de Harris que no tienen acceso a la atención médica y están buscando visitar a un médico debido a la atención relacionada con el coronavirus.

El centro de llamadas, llamado "Pregúntele a mi enfermera", ayudará a los pacientes a acceder a las evaluaciones de síntomas y derivará a los pacientes al nivel de atención adecuado en un entorno clínico.

Los residentes que necesiten este servicio pueden llamar a la línea al 713-634-1110 de 9 a.m. a 7 p.m., los siete días de la semana. Las enfermeras estarán disponibles para brindar atención tanto en inglés como en español.

"El coronavirus no discrimina entre los que tienen acceso a la atención médica y los que no", dijo la jueza del condado de Harris, Lina Hidalgo. "Nos estamos inclinando hacia adelante para abordar este desafío mediante el uso de todas las herramientas que tenemos disponibles para frenar y mitigar el impacto de este virus. Como parte de nuestra respuesta, debemos llenar los vacíos para garantizar que las preocupaciones sobre el acceso a la atención no impidan que las personas que puedan necesitar atención se presenten y sean examinadas, monitoreadas y evaluadas si es necesario ".

El Condado de Harris también tiene personal disponible para responder todas sus preguntas sobre el coronavirus.

Puede llamar al 832-393-4220 para hablar con el personal del departamento y obtener información sobre la enfermedad o recibir respuestas a sus preguntas.