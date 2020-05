El ex entrenador de la cantante Adele sale a su defensa.

La foto que subió Adele a sus redes sociales por su cumpleaños esta dando la vuelta al mundo por el impactante cambio físico de la cantante. Adele siempre fue gordita desde el comienzo de su carrera subía y bajaba de peso, pero este ultimo cambio ha sido el mas sorprendente y mas drástico.

La gente en redes sociales opino de todo desde los que la acusaban de haberse operado, otros decían que estaba muy flaca y que parecía enferma o los que se molestaron por abandonar el “club de las gorditas” para conformarse a los estéreo tipos de la sociedad.

Adele siempre a sido una persona bastante privada y comparte muy poco de su vida personal en redes sociales. Nunca menciono que estaba entrenando, nunca mostro fotos de su proceso, es por eso que cuando la vimos en esta foto tan delgada el mundo entero entro en shock.

El hecho que la gente tenga tanto que opinar del cuerpo de una persona es decepcionante, me pregunto porque será que la gente le pone tanta importancia a la apariencia de una persona. ¿Que dice esto de nosotros como sociedad?

Pete Geracimo el ex entrenador de la cantante salió a su defensa en redes sociales diciendo lo siguiente:

Como ex entrenador personal de Adele en Londres, es desalentador leer comentarios negativos y acusaciones de fobia a la gordura que cuestionan la autenticidad de su increíble pérdida de peso.

En mi experiencia personal de trabajar con ella a través de muchos altibajos, ella siempre marchó al ritmo de su propio tambor en sus propios términos. Ella nunca socava su talento dado por Dios de ninguna manera. ¡Dejó que su increíble voz hablara, o debería decir cantar! Nunca fingió ser algo que no era. Lo que viste fue lo que tienes. ¡Y a todos nos ENCANTÓ!

Cuando Adele y yo comenzamos nuestro viaje juntos, nunca se trató de ponerse súper delgada. Se trataba de hacerla sana. Especialmente después del embarazo y después de la cirugía. Cuando cayó el 25 y se anunció la gira, tuvimos que prepararnos para un agotador programa de 13 meses. En ese tiempo, ella comenzó a entrenarse y tomó mejores decisiones alimenticias. Como resultado, perdió peso considerable y la gente se dio cuenta. La transformación de su cuerpo fue salpicada en todos los medios de comunicación. La atención que generó fue alucinante.

Desde que se mudó a Los Ángeles, ha sido bien documentado que sufrió algunos cambios personales difíciles. Es natural que con el cambio surja una nueva sensación de ser y de querer ser tu mejor versión posible. ¡Ella adoptó mejores hábitos alimenticios y se comprometió con su estado físico y "está sudando"! ¡No podría estar más orgullosa o más feliz por ella! Esta metamorfosis no es para la venta de álbumes, publicidad o para ser un modelo a seguir. Lo está haciendo por sí misma y por Angelo.

Espero que la gente aprecie el arduo trabajo que Adele ha hecho para mejorar a sí misma en beneficio de ella y su familia solamente. Ella no perdió el peso para hacer que los demás se sintieran mal consigo mismos. Esta transformación personal no tiene nada que ver conmigo o contigo. Se trata de Adele y de cómo quiere vivir su vida. Ella no ha cambiado de la Adele con la que crecimos y amamos. Solo hay un poco menos de ella para todos.

As Adele’s former London-based personal trainer, it’s disheartening to read negative commentary and fat-phobic accusations questioning the genuineness of her amazing weight loss. In my personal experience of working with her through many highs and lows, she always marched to the beat of her own drum on her own terms. She never undermined her God-given talent in any way. She let her incredible voice do the talking, or should I say singing! She never once pretended to be something that she wasn’t. What you saw was what you got. And we all LOVED it! When Adele and I started our journey together, it was never about getting super skinny. It was about getting her healthy. Especially post pregnancy and post surgery. When 25 dropped and the tour announced, we had to get ready for a 13 month gruelling schedule. In that time, she warmed to training and made better food choices. As a result, she lost considerable weight and people took notice. Her body transformation was splashed across every media outlet. The attention it generated was mind-blowing. Since she moved to LA, it’s been well documented that she underwent some tough personal changes. It’s only natural that with change comes a new sense of self and wanting to be your best possible version. She embraced better eating habits and committed to her fitness and “is sweating”! I could not be prouder or happier for her! This metamorphosis is not for album sales, publicity or to be a role model. She is doing it for herself and for Angelo. My hope is that people appreciate the hard work that Adele has done to improve herself for the benefit to her and her family only. She did not lose the weight to make others feel bad about themselves. This personal transformation has nothing to do with me or you. It’s about Adele and how she wants to live her life. She has not changed from the Adele we grew up with and have loved. There is just a little less of her to go around. #adele #fabulous #strong #songbird #transformation #powerful #voice #love #rumorhasit #pt