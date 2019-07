El rapero Lil 'Nas X de' Old Town Road 'sale del closet el último día del Mes del Orgullo

Lil Nas X, conocido por su gran éxito "Old Town Road", salió del closet el último día del mes del orgullo gay. Aunque Lil Nas X no especifica su sexualidad, los tweets realizados por la estrella el domingo dejan en claro que es un miembro orgulloso de la comunidad LGBTQ. El primer tweet que indica que estaba saliendo decía: "algunos de ustedes ya saben, a algunos de ustedes no les importa, algunos de ustedes no me apoyaran más, pero antes de que termine este mes, quiero que escuchen atentamente el tema "c7osure ". Ese mismo tweet mostraba un emoji de arco iris, un emoji de ojos estrellados y un emoji de destellos.

Lil Nas X, cuyo nombre completo es Montero Lamar Hill, lanzó recientemente su primer EP titulado "7". Una canción, "c7osure", incluye letras poderosas a las que Lil Nas X hizo referencia en el tweet inicial. Les dijo a los fans que "escuchen atentamente" las letras de la canción mencionada anteriormente. En un tweet posterior, Lil Nas X agregó que pensó que "lo hizo obvio". e incluyo una foto de ls portada de su disco en la que se ven los colores del arcoirs gay en uno de los edificios. Lil Nas X ya está recibiendo apoyo con varios tweets que lo elogian por su decisión de salir en público. James Charles tuiteó que estaba realmente feliz por el rapero.