En Laredo Texas toda persona debe cubrirse nariz y boca o enfrentar multa de hasta $1000

A partir del 2 de abril en Laredo, todas las personas mayores de 5 años deben usar una máscara u otra forma de cubrirse la boca y la cara en ciertos espacios públicos para evitar la propagación de COVID-19.

La cobertura se requiere al entrar en cualquier edificio abierto al público; cuando use transporte público, taxis o viajes compartidos; o al bombear gas.

Aquellos que violen la orden pueden enfrentar un delito menor de Clase C punible con una multa de hasta $ 1,000.

La ciudad dice que los residentes pueden usar revestimientos como una máscara casera, bufanda, o pañuelo.

De acuerdo con la orden, no se requiere una máscara cuando una persona realiza una actividad física externa permitida, viaja en un vehículo personal, está sola en un espacio individual separado, está con sus propios miembros del hogar, cuando hacerlo plantea un mayor salud, seguridad o riesgo de seguridad, o para fines de consumo.

La orden de emergencia está vigente hasta el 30 de abril.

The City of Laredo also implemented a curfew for all residents from 10 p.m. to 5 a.m. daily. Residents are required to say in their homes during those hours and can only leave for essential trips and necessities. Those who must work during those hours should have proof such as an ID or a letter from their employer.