Escuela De Houston Implementa Código De Vestimenta Para Los Padres.

Una escuela secundaria del Distrito Escolar Independiente de Houston (HISD) tiene un nuevo código de vestimenta, pero no es para los estudiantes, es para sus padres. De acuerdo con una nota firmada por la nueva directora de la escuela James Madison High School, se les pedira a los padres que se retiren de la escuela si se presentan con gorros, envolturas o redecilla para el cabello, Leggings, pijamas, rulos para el pelo entre otras cosas. El nuevo código de vestimenta de los padres está publicado en la primera página del sitio web de la escuela.el nuevo código de vestimenta de los padres está publicado en la primera página del sitio web de la escuela.

Mientras que algunos dijeron que las pautas eran necesarias para mantener un ambiente digno, otros se han opuesto a las reglas indicando que hay problemas más profundos con este codigo de vestimenta relacionados con la clase socioeconomica, el género y la raza.

Zeph Capo, presidente de la Federación de Maestros de Houston, calificó los códigos relacionados con el cabello como "clasista", "menospreciado" y "desdeñoso". "Lo siento, esta directora puede tener un montón de dinero y tiempo para ir a la peluquería semanalmente y hacer sus cosas", dijo. “¿Quién eres tú para juzgar a otros que pueden no tener las mismas oportunidades que tú? Tener una envoltura en la cabeza no es ofensivo. No debería ser controvertido ".

Los administradores de HISD se negaron a comentar sobre el mandato. La política del distrito permite que cada escuela establezca estándares para la vestimenta de los estudiantes y el aseo personal, pero ninguna política aborda la apariencia de los padres.