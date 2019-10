Fanáticos En El Estadio Abuchearon Al Presidente Trump Durante El Juego #5 De La Serie Mundial

El presidente Donald Trump se encontró con fuertes y continuos abucheos y cánticos de "¡Enciérralo!" de fanáticos en Nationals Park cuando se le mostró en la pantalla de video en el estadio después de la tercera entrada del Juego 5

Los abucheos terminaron solo después de que la pantalla de video se redujo a una toma de miembros del servicio estadounidense saludando a la multitud y luego mostró un mensaje agradeciendo a los militares. El presidente Trump asistió al juego con cinco veteranos heridos.

My wife sends along this video of crowd chanting “lock him up” as POTUS introduced at World Series. pic.twitter.com/zHJETTclPE