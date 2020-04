Fort Bend ISD continuará las clases en línea durante el resto del año escolar 2019-20. El superintendente de distrito Dr. Charles Dupre hizo el anuncio el martes. En un mensaje a la comunidad del FBISD, Dupre anunció que el Distrito no volverá a la instrucción en persona este año. Además, las ceremonias de la Clase del 2020 se pospondrán hasta julio.

Aqui el comiunicado:

Para nuestra comunidad de FBISD, Le escribo para compartir planes para el resto del año escolar 2019-20. Después de mucha consideración y discusiones con nuestra Junta de Síndicos, y debido a la pandemia de COVID-19 y el cierre actual de la escuela en todo el estado vigente al menos hasta el 4 de mayo, Fort Bend ISD no volverá a la instrucción presencial en el aula este año. Ha quedado claro que será para el mejor interés de nuestros estudiantes y personal que Fort Bend ISD continúe con las clases en línea durante el resto del año escolar 2019-20. Hay varios factores que tomamos en consideración, y la seguridad es nuestra principal prioridad: sabemos que, incluso si el gobernador Abbott permite que las escuelas vuelvan a abrir a partir del 4 de mayo, muchas familias y miembros del personal serán reacios a regresar a la escuela y trabajar para evitar la posible exposición al virus. Además, debido a que solo quedan tres semanas de instrucción después del 4 de mayo, creemos que será aún más perjudicial para nuestros estudiantes, personal y maestros pedirles que vuelvan a nuestros edificios y al ambiente tradicional del aula. Hemos construido sistemas y estructuras para ofrecer aprendizaje en línea por el momento, y aunque reconocemos que este sistema no es perfecto, creemos que nos permitirá completar con éxito el año mientras nos centramos en nuestra planificación para la reapertura de la escuela en agosto y Reestructurar estrategias para compensar cualquier aprendizaje perdido en el año en curso. También hemos anunciado que las ceremonias de la Clase del 2020 se pospondrán hasta julio. Estamos en el proceso de programar fechas en el Smart Financial Center, que se anunciará en un futuro muy cercano. Los directores de las escuelas secundarias compartirán información sobre eventos de fin de año para personas mayores, incluida información sobre reembolsos por eventos cancelados.