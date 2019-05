Frida Sofía Confirma Que Su Madre Alejandra Guzmán Le Ha Bajado Varios Novios.

Desde hace unos días se especulaba sobre el motivo del distanciamiento Alejandra Guzmán con su hija Frida Sofía.

Los ataques contra su madre comenzaron el Día de las madres con un mensaje que expuso la toxicidad de su mamá, y sin arrepentirse, ha dicho que con todo el daño que le causó la ausencia de Guzmán, "si hubiera podido elegir nacer, no nazco".

Las cosas se han puesto más candentes ahora que Frida Sofía le dio una entrevista a TVNotas en la que aseguró que no le sorprende ver a Alejandra Guzmán con una de sus ex parejas.

Dijo; "Verlos juntos no es nada nuevo para mí, yo ya lo sabía, y aunque con mi mamá no tengo comunicación desde hace meses por esta y otras cosas, me dolió muchísimo que se destapara esta situación. No es la primera vez que se mete con un ex, es horrible".

Hace unos días, se especuló y se cuestionó la relación de Alejandra con un ex novio de su hija. Ella envió su camioneta para recogerlo al aeropuerto de Ciudad de México y luego los captaron juntos.

Sin embargo, Christian Estrada, publicó un comunicado en Instagram para aclarar: "No tengo, ni tuve, ni tendré ninguna relación personal con la señora Alejandra Guzmán; a ella al igual que a ustedes les expreso todo mi respeto".

Frida Sofía por su parte insiste en que él solo lo hace para convertirse en famoso, pero prefiere no darle importancia. "Lo que él tiene con mi mamá no es lo que me tiene separada de ella, esto simplemente me va a alejar más de mi madre".

Esto parece ser un mal de familia, recordemos que la hermana de Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel, tuvo una relación y una hija con Fernando Frade, un ex novio de su mamá, Silvia Pinal. Madre e hija se dejaron de hablar por casi 10 años

Sylvia Pasquel también se involucró con un ex de su fallecida hermana Viridiana el actor Jaime Garza quien confirmo la relación en una entrevista.