Gobernador de Texas cierra parques estatales como precaución por coronavirus

El martes 7 de abril, todos los parques estatales cerrarán temporalmente hasta nuevo aviso. El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas dijo que a pesar de implementar medidas restrictivas para visitantes para ayudar a minimizar la propagación de COVID-19, "TPWD ha llegado a un punto en el que las consideraciones de seguridad pública de aquellos en los parques y en las comunidades aledañas deben prevalecer sobre las operaciones continuas ". El personal del departamento enfrentó desafíos que incluyeron garantizar el cumplimiento del distanciamiento social, problemas para mantener suministros adecuados y mantener las instalaciones del parque suficientemente desinfectadas. Si bien los parques están cerrados temporalmente, el departamento dice que los empleados mantendrán el mantenimiento. Para los clientes que tienen reservas por la noche, el Centro de Servicio al Cliente de Parques del Estado de Texas está trabajando para contactarlos. Los clientes también recibirán un reembolso por estadías a través del sistema de reservas. Los clientes serán contactados en orden de fecha de llegada. Puede enviar un correo electrónico con respecto a preguntas sobre reservas o visitar el sitio web de Parques estatales de Texas.

At the direction of @GovAbbott, #Texas State Parks will be closed to the public effective at the close of business Tuesday, April 7 in order to maintain the safest environment for visitors, volunteers and staff: https://t.co/wD1Yoipnbb#TxStateParks pic.twitter.com/0KvTTh9edZ