Hijo de Alejandro Sanz se lanza como cantante

Hace un par de días de dije que el hijo de Gloria Trevi se lanzaba como cantante pues ahora te aviso que el hijo de Alejandro Sanz de 16 años También lanzo su primer disco.

Alejandro compartió un video donde se escucha una de las canciones de su hijo quien sorprende por su estilo hip hop.

“SanitY ep” is done... dropping October 15------(Out now link in bio) -- @mariocayuela.es