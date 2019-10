Hijo de Gloria Trevi se estrena como cantante

Ángel Gabriel, el hijo de Gloria Trevi y Sergio Andrade ya estrenó su primer sencillo titulado “Si te encuentro sola”, el cual presento en sus redes sociales.

En conferencia de prensa Gloria Trevi se mostro muy orgullosa de su hijo y asegura que tendra una carrera mucho mas exitosa que la que ella tuvo. El joven por su parte dijo que su carrera se la dedica a su fallecida hermana mayor Ana Dalai quien fallecio de manera misteriosa durante la epoca del "Clan Andrade".

Gloria Trevi lo acompañó en todo momento durante esta presentación, y dijo que Ángel Gabriel nació cuando ella estaba encarcelada en Brasil, y que esta difícil situación debe servirle para que sepa que en la vida nada es fácil.

El joven no dudó en decir que su mejor ejemplo a seguir será su mamá, a quien además del cariño de hijo, la admira mucho como artista.

Coming soon! ---- #SiTeEncuentroSola