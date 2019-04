Hombre Perdió 41.5 lbs Bebiendo Solo Cerveza Durante La Cuaresma

Del Hall ganó un poco de fama en las últimas semanas por solo consumir cerveza durante los 40 días de Cuaresma.

Hall dijo que perdió más de 40 libras durante su dieta Cerveza / Cuaresma y ahora asegura que está mejor que nunca. Durante casi seis semanas, la única ingesta de calorías de Hall fue entre dos a cinco cervezas darias. Consultó con un médico e investigó los ayunos antes de someterse a la dieta Cerveza / Cuaresma. Hall, que es un ejecutivo de Fifty West Brewing Company en Ohio, eligió la cerveza sobre el agua para su ayuno "para mantenerse sano e interesado". Después del día 43, Hall perdió oficialmente 41.5 libras y aprendió valiosas lecciones cuando se trata de una alimentación saludable. "Cuando pensé que estaba hambriento, no lo estaba. El verdadero hambre no es ese estruendo en tu estómago", dijo Hall. "Si no comí durante 46 días, perder una comida no me va a matar".