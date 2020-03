Houston suspende todos los deberes de jurado, juicios y audiencias

El Departamento de Tribunales Municipales de la Ciudad de Houston ha suspendido todos los procedimientos judiciales y deberes de jurado hasta el viernes 1 de mayo. Esto solo se aplica a los casos de los tribunales municipales, no a los tribunales penales. Si usted es un miembro del jurado que ha sido programado para el jurado, no tiene que comparecer durante este período. No necesita reprogramar su Servicio de Jurado. El deber del jurado se reanudará el lunes 4 de mayo de 2020 a menos que se proporcione una notificación adicional.

Si usted es un acusado programado para la corte durante este período, no tiene que comparecer, pero debe reprogramar su caso cuando los tribunales vuelvan a abrir el 4 de mayo. Todas las funciones judiciales se reanudarán el lunes 4 de mayo de 2020 a menos que se proporcione una notificación adicional. Restablecer información Debe reprogramar su configuración en persona entre el lunes 4 de mayo y no más tarde del viernes 15 de mayo de 2020 hasta las 9 p.m., para recibir una nueva fecha de corte. Es importante tener en cuenta que si un individuo no restablece su (s) caso (s) durante el período de restablecimiento (5/4/2020 a 15/05/2020), se puede emitir una orden de arresto. Los miembros del público deben comunicarse con un proveedor de atención médica y no acudir a los tribunales si recientemente han viajado internacionalmente, han entrado en contacto con alguien que ha viajado al extranjero o está experimentando síntomas similares a COVID-19. Una vez autorizado por un médico, las personas pueden visitar cualquier tribunal de la ciudad de Houston para hablar con un juez anexo para restablecer un caso.