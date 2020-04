IRS ofrece opción para saber el estatus del depósito del dinero de estímulo o agregar tu cuenta bancaria

El Servicio de Impuestos Internos anunció durante el fin de semana de Pascua que los primeros Pagos de Impacto Económico, también conocidos como cheques de estímulo de coronavirus, ya estaban siendo depositados en las cuentas bancarias de algunos contribuyentes. A partir del miércoles 15 de abril, alrededor de 80 millones de estadounidenses habrán recibido pagos, dice el gobierno.

Ahora el IRS tiene una herramienta en línea donde puede rastrear esos pagos, así como actualizar la información de su cuenta bancaria en línea.

El rastreador de estado de pago de estímulo ahora está en línea El nuevo portal web del IRS permitirá a los usuarios verificar el estado de sus pagos de estímulo. El IRS lanzó esta herramienta el miércoles 15 de abril. Consulte esta página para ver la información del rastreador de verificación de estímulo y busque el botón "Obtener mi pago" cuando se inicie.

¿Qué pasa si no presento impuestos todos los años?

El IRS lanzó esta página web para permitir que los contribuyentes no tributarios brinden al gobierno federal información de pago. Busque el botón "No declarantes: ingrese la información de pago aquí". "Si no declara impuestos, use la aplicación" No declarantes: ingrese su información de pago aquí "para proporcionar información simple para que pueda obtener su pago. Debe usar esta aplicación si: No presentó una solicitud federal 2018 o 2019 declaración de impuestos sobre la renta porque su ingreso bruto era inferior a $ 12,200 ($ 24,400 para parejas casadas). Esto incluye a las personas que no tenían ingresos. O no estaba obligado a presentar una declaración de impuestos federales sobre la renta de 2018 o 2019 por otros motivos "