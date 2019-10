Jennifer Lopez y Maluma graban su primer película juntos

Maluma mismo dejo saber a traves de su redes sociales que ya comenzo a rodar la pelicula que esta grabando junto a la guapa Jennifer lopez.

Esta sera la primer pelicula para estos dos grandes y se sabe que la pelicula se llamara Marry Me y será una comedia romántica.

La historia gira en torno a Jennifer y Maluma como una pareja de enamorados que tienen planes de boda, pero la protagonista se entera de que su prometido le es infiel, y lo dejará por otro hombre.

DAY ONE / DIA UNO -- -- @jlo