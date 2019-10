J.J. Watt queda fuera de la temporada después de sufrir lesión en partido contra los Raiders

Se teme que J.J. Watt se desgarro el músculo pectoral izquierdo, según informaron fuentes de la liga.

Watt se someterá a un examen de resonancia magnética para confirmar el diagnóstico inicial.

Watt fue a un hospital el domingo después de lesionarse en la primera mitad de un juego contra los Raiders.

Más tarde, Watt reaccionó a las malas noticias en las redes sociales.

This game can be beautiful and it can also be brutal. Absolutely gutted that I won’t be able to finish the season with my guys and give the fans what they deserve. I truly love this game and can’t stand letting you guys down. Thank you for all of the thoughts & well-wishes.