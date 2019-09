JLo vuelve a impactar en su famoso vestido verde 20 años después.

Casi 20 años después de que Jennifer López apareciera en los titulares con el vestido verde que cambió su vida, J.Lo cerró la pasarela en el show de Primavera 2020 de Versace en una versión reinventada de su icónico vestido Versace que lució en los Premios Grammy en 2000. Se dice que el vestido inspirado en la jungla, posiblemente uno de los looks más famosos de la alfombra roja de todos los tiempos, fue el impulso para la creación de Google Search…Si, JLo cambio la manera en que la gente utiliza el internet.

"Descubrí que por esa noche y por ese vestido, Google Images fue creado", dijo López en su canal de YouTube en abril. "Que tanta gente fue a buscar esto y no tenían dónde buscar una imagen en ese momento en Internet, crearon Google Images".

So this just happened...--✨ @donatella_versace #jungledress @versace #stillgoingstrong #20yearanniversary #catwalk