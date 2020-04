La carcel del condado Harris liberará a 1,000 delincuentes no violentos para combatir la propagación de COVID-19

La jueza del condado de Harris, Lina Hidalgo, está emitiendo una orden que liberará a 1,000 presos no violentos de la cárcel del condado. Hidalgo busca hacer la diferencia en un lugar donde el distanciamiento social es imposible. "Sabemos que la cárcel del condado de Harris es una bomba de tiempo", dijo la jueza del condado de Harris, Lina Hidalgo.

Hay alrededor de 4.000 camas de hospital disponibles para pacientes con COVID 19. Actualmente hay 8,000 reclusos en la cárcel del condado de Harris. "Así que estamos hablando de una ciudad dentro de una ciudad". Y esa ciudad conocida como la Cárcel del Condado de Harris podría significar un desastre para el resto de Houston y el Condado de Harris. Según un tuit del sheriff del condado de Harris Ed González, hay un caso confirmado de COVID 19 en la población de la cárcel del condado de Harris. Dos docenas más de presos están en cuarentena con síntomas en espera de los resultados de las pruebas.

No es posible practicar el distanciamiento social en la cárcel del condado. "Están utilizando áreas comunes de baño, mesas comunes donde comen y duermen", dijo Porsa. "No retendremos a los reclusos en la cárcel del condado por cargos no violentos", dijo Hidalgo.

El Sindicato de Oficiales de Policía de Houston expresó su oposición a la decisión de Hidalgo de liberar a los presos no violentos en un comunicado publicado en Tuiter.

Las liberaciones no sucederán hasta que los internos no violentos vayan a los servicios previos al juicio. "La población de la cárcel corre el riesgo de ser el epicentro de una catástrofe, un brote catastrófico en nuestro condado y no solo los reclusos, no solo las 3000 personas que trabajan en la cárcel, sino toda la comunidad que necesita el espacio de la cama con un suministro limitado". dijo Hidalgo.