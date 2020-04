La CDC recomienda el uso de cubiertas faciales de tela no médicas como medida "voluntaria" para ayudar a protegerse del coronavirus

El presidente Trump dijo el viernes que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan el uso de cubiertas faciales de tela no médicas como medida "voluntaria" para ayudar a protegerse del coronavirus (COVID-19). La CDC dijo el viernes, según estudios recientes, que una parte significativa de las personas con coronavirus carece de síntomas (asintomáticos) e incluso aquellos que eventualmente desarrollan síntomas pueden transmitir el virus a otros antes de mostrar síntomas. Los expertos de la CDC dijeron que esto significa que el virus puede propagarse entre personas que interactúan muy cerca, como hablar, toser o estornudar, incluso si esas personas no muestran síntomas. Por esas razones, los CDC dijeron que recomiendan usar cubiertas de tela para la cara en lugares públicos donde otras medidas de distanciamiento social son difíciles, como en la tienda de comestibles, etc.