¿La Grúa Se Llevó Tu Vehículo Durante Las Inundaciones? Aquí Como Encontrarlo.

Si usted es una de los miles de personas cuyo automóvil fue inundado o estancado durante las fuertes lluvias del martes, es probable que ahora esté enfrentando una fuerte cuota de remolque y almacenamiento. Los costos están regulados por la ciudad de Houston y el estado de Texas para que los conductores no le cobren de más.

Oprime el enlace para encontrar tu vehículo.

http://www.findmytowedcar.com/home

Cuánto puede esperar pagarÑ

Si su automóvil estaba bloqueando una vía pública, puede haber sido remolcado sin su consentimiento para ayudar a que el tráfico vuelva a moverse. Si ese es el caso, la ciudad de Houston establece las tarifas que se le cobrarán.

Remolque sin consentimiento: $ 175.50 por las primeras 20 millas y 2% por milla posterior

Tarifa diaria de almacenamiento: $ 20.21

Tarifa de notificación: $ 50

Se cobrará la tarifa de notificación si el lote de almacenamiento tiene que rastrearlo para notificarle que tienen su vehículo después de que haya estado allí las 24 horas. Puede evitar este cargo buscando el lote donde remolcó su vehículo en el sitio de automóviles remolcados de la ciudad de Houston.

Cuota de incautación: $ 20

Si llama a una grúa para remolcar su vehículo, los cargos variarán según el tamaño de su vehículo, pero el estado de Texas establece los cargos máximos permitidos.

El cargo máximo por un remolque de propiedad privada es:

$ 255 por un automóvil que pese hasta 10,000 libras

$ 357 para un automóvil que pese más de 10,000 pero menos de 25,000 lbs.

$ 459 por unidad por unidad para automóviles que pesen más de 25,000 libras, con un máximo total de $ 900

Estas son las tarifas máximas a nivel estatal. Las tarifas más bajas pueden ser establecidas por la ley municipal o del condado.

Un cargo de almacenamiento diario entre $ 5 y $ 20 por día, o parte del día para un automóvil de 25 pies de largo o menos. Un VSF debe cobrar $ 35 por día, o parte del día, por un automóvil que mida más de 25 pies.



Aquí hay algunos datos más sobre el cargo de almacenamiento diario:

Se puede cobrar una tarifa de almacenamiento diario para cualquier parte del día, excepto que no se puede cobrar una tarifa de almacenamiento diario por más de un día si el automóvil permanece en el VSF durante menos de 12 horas. Se considera que un día comienza y termina a la medianoche.

Un VSF que acepte un automóvil registrado en Texas no puede cobrar por más de cinco días de gastos de almacenamiento a menos que se envíe por correo o se publique un aviso (prescrito en la sección 85.703 de las reglas). El aviso es para informar al propietario de la ubicación del coche.

Una tarifa de notificación: VSF puede cobrar hasta $ 50 por notificarle que su automóvil está en su VSF. Si se debe publicar una notificación y el costo real de la publicación excede el 50 por ciento de la tarifa de notificación, el VSF puede recuperar el monto adicional del costo de la publicación. La tarifa de publicación es adicional a la tarifa de notificación. El VSF no puede cobrar una tarifa de notificación si el propietario reclama un automóvil dentro de las 24 horas o antes de que se envíe la notificación.

Una tarifa de incautación: Un VSF puede cobrar una tarifa de incautación al propietario de un automóvil si se lleva a cabo.

Embalse significa:

Si las puertas, ventanas, cubiertas convertibles, puertas traseras, techos solares, baúles o capuchones están rotos o no funcionan, deben usarse materiales como lonas de plástico o lona para asegurar la protección del auto.

Oprime el enlace para saber cuanto pagaras cuando recojas tu auto.

http://www.houstontx.gov/safeclear/SAFEClear_Motorist_Bill_of_Rights_201...

Aquí hay una lista de líneas de vehículos remolcados para varios condados:

Houston Tow Line: 713-308-8580

Harris County Tow Line: 713-755-6042

Galveston County Sheriff (Galveston, Bolivar, La Marque, Texas City, Hitchcock, Santa Fe): 409-766-2322

Galveston County Sheriff (League City, Dickinson, Bacliff, San Leon, Kemah, Friendswood, Algoa): 281-534-3515

Montgomery County Tow Line: 936-760-5871

Waller County Sheriff: 979-826-8282

Brazoria County Sheriff: 979-864-2338

Liberty County Sheriff: 912-876-2131

Fort Bend County Sheriff: 281-341-4665