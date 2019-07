La petición de Halloween tiene más de 60,000 firmas para pasar la celebración al fin de semana.

Decenas de miles de personas se están inscribiendo muestran su apoyo para cambiar cuando los niños en los Estados Unidos celebran Halloween. El festival anual que actualmente se lleva a cabo el 31 de octubre, lleva a los niños de todas las edades fuera de sus casas y a las calles a medida que cae el sol. Pero esa tradición puede ser peligrosa, y es por eso que más de 68,000 personas han firmado una petición en Change.org para celebrar Halloween el último sábado de octubre. La petición se publicó por primera vez hace más de un año, pero se ha acelerado en los últimos días a medida que se acerca a su objetivo de 75,000 firmas.

La petición, que fue creada por The Halloween & Costume Association, está dirigida al presidente Donald Trump. No está claro cómo el gobierno federal procedería a trasladar oficialmente la celebración, ya que Halloween no es un feriado federal. Si bien los partidarios de la petición argumentan que la mudanza sería conveniente y menos estresante para los padres que celebrar una noche de semana, también mencionaron la seguridad como un factor importante. Según el grupo de la industria sin fines de lucro que inició la petición, 3.800 niños sufren lesiones relacionadas con Halloween cada año. Los partidarios dicen que cambiar la celebracion a un fin de semana permitirá que las personas que hacen Trick or Treat puedan hacerlo cuando aun esta el sol. Además, el tráfico no debería ser motivo de preocupación, ya que las festividades no interferirán con el horario laboral o escolar.

El 31 de octubre cae un jueves de este año.