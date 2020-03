Las parejas recurren a las aplicaciones para ayudar a dividir las tareas domésticas

Hoy, las mujeres todavía manejan más actividades domésticas que los hombres. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, en un día promedio, el 84 por ciento de las mujeres pasan tiempo haciendo actividades domésticas en comparación con el 69 por ciento de los hombres. Pero ahora, hay formas de alta tecnología para igualar el campo de juego cuando se trata de parejas y quehaceres.

Cocinar, limpiar, lavar la ropa, recoger el automóvil, citas con el médico y más. La lista de tareas es larga en la mayoría de los hogares. En un matrimonio, no es raro que una persona asuma más que la otra.

Ahora, muchas parejas están recurriendo a aplicaciones para organizar, rastrear y repartir sus tareas domésticas. Asana es una aplicación de gestión de proyectos que permite a las parejas asignarse ciertas tareas entre sí, junto con los plazos para completarlas. Labor of Love permite a los usuarios designar valores para los deberes y elegir recompensas una vez que se haya acumulado un cierto número de puntos. Microsoft To Do le permite planificar su lista de tareas diarias y compartirla con su cónyuge y otros miembros de la familia. Google Calendar le permite crear calendarios codificados por colores y compartirlos con toda la familia.

Hay algunas noticias alentadoras sobre los roles de género. De 2003 a 2018, la proporción de hombres que realizan tareas de preparación y limpieza de alimentos en un día promedio aumentó de 35 a 46%.