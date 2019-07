Leonardo Di Caprio dice que las Pupusas son mejores que los Tacos.

Cuando Quentin Tarantino, Margot Robbie, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio conversaron recientemente con Univision, la conversación se desvió de promover su película a hablar de comida mexicana.

El periodista Luis Sandoval preguntó a las estrellas si realmente les gustaba la comida mexicana. Pitt dijo que "no se puede vivir en Los Ángeles y no amar la comida mexicana". Sandoval les pidió que nombraran su plato mexicano favorito. Brad dijo que no se podía vencer a un taco, pero Leo tenía un pensamiento diferente.

"Yo soy un hombre pupusa", dijo. "Mejor que los tacos para mí, escojo las pupusas".

No está claro si pensó que las pupusas eran parte de la cocina mexicana (son salvadoreñas), pero fue una respuesta inesperada de Leo. Mira el video de abajo.