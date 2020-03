Los casos de COVID-19 en el área de Houston aumentan a 107 y piden a los hombres a hacerse la prueba

Si bien al menos siete pacientes con coronavirus en el área de Houston se han recuperado, las autoridades están instando a los hombres a hacerse la prueba. El viernes, la representante Sheila Jackson Lee ofreció información sobre un sitio de pruebas en United Memorial Medical Center. Aproximadamente 600 autos pasaron por las pruebas, con 400 personas examinadas. La mayoría de las pruebas fueron mujeres.

Pero, con los expertos que afirman que la mortalidad es dos veces más alta en hombres que en mujeres, se le urge a los hombres de todas las edades que se hagan la prueba. Además, Jackson Lee dijo que las personas de 28 a 36 años fueron las más evaluadas el jueves.

YA NO SEA 'POSITIVO PRESUMPTIVO' A principios de este mes, algunos casos se informaron como 'presuntos positivos', lo que significaba que un caso había sido probado y determinado como positivo, pero aún no había sido confirmado por los CDC. Ahora, el CDC ya no está haciendo una confirmación adicional en casos positivos.