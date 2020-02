Los estadounidenses tienen más de $ 20 mil millones en tarjetas de regalo o créditos no utilizados

¿Tiene tarjetas de regalo sin usar o algunos créditos de la tienda que no ha usado? Lo más probable es que si, según una nueva encuesta realizada por Bankrate.com. Los estadounidenses tienen más de $ 20 mil millones en tarjetas o recompensas no utilizadas. La encuesta encontró que el 50% de los adultos en los EE. UU. Tienen tarjetas de regalo o créditos no canjeados. El 22% de los adultos dijo que perdió una tarjeta de regalo y el 25% dejó que una (o muchas) se han expirado.

Los millennials son los más culpables de tener tarjetas de regalo sin usar. Según la encuesta, el 55% de ellos dijeron que tenían una tarjeta de crédito o regalo que no habían usado. Comparativamente, la Gen Z tenía un 50%, los baby boomers tenían un 48% y la Gen X tenía un 46%. La tasa de tarjetas o créditos no utilizados también depende de los ingresos. Las personas con ingresos más bajos tenían menos probabilidades de dejar que una tarjeta de regalo caduque, mientras que el 32% de las personas que ganan más de $ 80,000 dijeron que habían desperdiciado una tarjeta o un crédito. En lugar de no usarlos o dejar que caduquen, Bankrate.com recomienda recurrir al mercado de reventa.

Puede vender tarjetas de regalo no deseadas en sitios como Cardpool.com, CardCash.com y GiftCardSpread.com. También puede comprar tarjetas de regalo con descuento en estos sitios.